Киев остановился в масштабных пробках: на правом берегу и в центре – ни проехать. Карта

Киев в среду утром, 12 июня, остановился в масштабных пробках. Почти невозможно было проехать по некоторым дорогам на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие улицы и проспекты столицы стоит объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Науки, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Степана Бандеры, улицы Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги, Юрия Ильенко, Зоологическую, Новоконстантиновскую, Богатырскую.

Пробки в Киеве 12 августа Скриншот

Пробки в Киеве 12 августа Скриншот

В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, Дружбы Народов, улицы Жилянская, Вячеслава Черновола, Павловская, Сечевых Стрельцов, Большая Житомирская, Бассейная, Владимирский спуск, Набережное шоссе. Похожая ситуация наблюдалась и на мостах Патона и Русановском.

Пробки в Киеве 12 августа Скриншот

На левом берегу пробки сковали улицы Миропольскую, Бориспольскую, проспекты Юрия Гагарина, Николая Бажана, Бориспольское и Дарницкое шоссе.

Пробки в Киеве 12 августа Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.