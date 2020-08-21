Киев остановился в масштабных пробках: куда ехать не стоит. Карта

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 11:08, 21.08.2020 Обновлено: 11:31, 21.08.2020

Киев в пятницу утром, 21 августа, сковали масштабные пробки. Труднее всего было проехать на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, заторы в Киеве сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Степана Бандеры, улицы Академика Заболотного, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Юрия Ильенко, Богатырскую.

Пробки на правом берегу Киева
Скриншот
В столице остановился правый берег
Скриншот

В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, улицы Жилянская, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкая. Похожая ситуация наблюдалась и на Русановском мосте.

Пробки сковали центр Киева
Скриншот

В то же время на левом берегу пробки наблюдались лишь на проспекте Юрия Гагарина.

Пробки в Киеве на левом берегу
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, столица останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.

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