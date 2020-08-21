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Киев остановился в масштабных пробках: куда ехать не стоит. Карта

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,6 т.
Киев остановился в масштабных пробках

Киев остановился в масштабных пробках.

Киев в пятницу утром, 21 августа, сковали масштабные пробки. Труднее всего было проехать на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, заторы в Киеве сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Степана Бандеры, улицы Академика Заболотного, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Юрия Ильенко, Богатырскую.

Пробки на правом берегу Киева

Пробки на правом берегу Киева Скриншот

В столице остановился правый берег

В столице остановился правый берег Скриншот

В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, улицы Жилянская, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкая. Похожая ситуация наблюдалась и на Русановском мосте.

Пробки сковали центр Киева

Пробки сковали центр Киева Скриншот

В то же время на левом берегу пробки наблюдались лишь на проспекте Юрия Гагарина.

Пробки в Киеве на левом берегу

Пробки в Киеве на левом берегу Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, столица останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.

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