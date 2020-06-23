Киев остановился в масштабных пробках: какие улицы следует объехать. Карта

Киев во вторник утром, 23 июня, остановился в масштабных пробках. Водителям трудно было проехать как в центре столицы, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие улицы города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Степана Бандеры, улицы Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Дегтяревскую, Богатырскую.

Пробки в Киев 23 июня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Пробки в Киев 23 июня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, улицы Жилянская, Саксаганского, Крещатик, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкая. Похожая ситуация наблюдалась и на Набережном шоссе, Петровской аллеи, Парковой дороге.

Пробки в Киев 23 июня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Пробки сковали и Северный мост. Также на левому берегу остановились проспекты Николая Бажана, Романа Шухевича, Владимира Маяковского, Броварский, Освободителей, улицы Миропольская и Братиславская.

Пробки в Киев 23 июня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Пробки в Киев 23 июня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.