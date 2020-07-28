Киев остановился в масштабных пробках: как попасть в центр города. Карта

Киев во вторник утром, 28 июля, остановился в масштабных пробках. Самая худшая ситуация была в центре столицы.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, улицы Вадима Гетьмана, Кирилловскую, Семена Скляренко.

В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, улицы Жилянская, Васильковская, Саксаганского, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкая, Набережное шоссе и Петровская аллея. Похожая ситуация была и на Гаванском мосту.

На левом берегу пробки наблюдались на улицах Миропольской, Центральной, Дарницком шоссе, проспекте Николая Бажана.

Пробки в Киеве 28 июля Скриншот

Пробки в Киеве 28 июля Скриншот

Пробки в Киеве 28 июля Скриншот

В то же время пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" писала на своей странице в Facebook, что под путепроводом у станции метро "Святошин" частично ограничат движение до 3 августа.

"На нижней части путепровода возле станции метро "Святошин" начались гарантийные ремонтные работы. Работают с опорами и балками. Все будет выполнено за счет подрядчика. Во время работ движение на автостоянке под путепроводом ограничено", – говорится в посте.

Ограничение движения в Киеве Facebook / Киевавтодор

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.