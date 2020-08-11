Киев остановился в масштабных пробках: где проехать невозможно. Карта

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 10:13, 11.08.2020 Обновлено: 10:37, 11.08.2020

Киев во вторник утром, 11 августа, сковали масштабные пробки. Остановились и окрестности, и центр города.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы стоит объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, улицы Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги, Юрия Ильенко, Межигорскую.

Пробки в Киеве 11 августа
Скриншот
Пробки в Киеве 11 августа
Скриншот

В центре остановились проспект Победы, улицы Жилянская, Саксаганского, Набережно-Крещатицкая, Бессарабская площадь, Парковая дорога, Петровская аллея, Набережное шоссе. Похожая ситуация наблюдалась и на Северном мосту.

Пробки в Киеве 11 августа
Скриншот

На левом берегу пробки сковали проспекты Освободителей, Юрия Гагарина, Соборности.

Пробки в Киеве 11 августа
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.

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