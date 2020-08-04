Киев остановился в масштабных пробках: где не проехать. Карта

Киев во вторник, 4 августа, сковали масштабные пробки. Водителям трудно было проехать как в центре столицы, так и на ее окраинах.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Науки, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Академика Палладина, Победы, Степана Бандеры, а также улицы Вадима Гетьмана, Елены Телиги.

Пробки в Киеве 4 августа Скриншот

Пробки в Киеве 4 августа Скриншот

В центре остановились бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, Дружбы Народов, улицы Жилянская, Большая Васильковская, Большая Житомирская, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбацкая и Набережное шоссе. Похожая ситуация наблюдалась и на мостах Южном, Гаванском и Русановском.

Пробки в Киеве 4 августа Скриншот

На левом берегу пробки сковали бульвар Перова, проспекты Освободителей, Броварский, Юрия Гагарина, улицы Братиславскую, Миропольскую, Кубанской Украины, Евгения Сверстюка, Строителей, Гната Хоткевича, а также Дарницкое шоссе.

Пробки в Киеве 4 августа Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.