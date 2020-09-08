Киев опять лидирует по COVID-19 в Украине: данные на 8 сентября

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве – 235 человек.

Об этом сообщили в СНБО. Всего на сегодня в столице насчитывается 15 511 подтвержденных случаев заболевания. Такую же информацию озвучил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, среди тех, кто заболел:

123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;

97 мужчин в возрасте 21 до 86 лет;

шесть девочек от трех до 17 лет и девять мальчиков от года до 17 лет.

Среди инфицированных и 8 медработников. Из всех новых больных в больницы столицы попали 34 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерло еще четыре жителя столицы, тогда как в целом за время пандемии в Киеве зафиксировано 246 смертей от COVID-19.

В то же время, по данным СНБО, 75 человек смогли побороть коронавирус. По данным Кличко, таких людей 67.

В общем же вылечились уже 4826 человека.

Больше всего случаев СOVID-19 за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе Киева. Telegram канал Виталия Кличко

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 37. В Шевченковском – 35, в Днепровском районе – 30 случаев.

Данные СНБО свидетельствуют, что сейчас в Киеве коронавирусом болеют 10 439 человек.

Статистика COVID-19 в Киеве. СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 8 сентября, в Украине официально подтверждены 140 479 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 411 – обнаружены за прошедшие сутки.