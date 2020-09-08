Киев опять лидирует по COVID-19 в Украине: данные на 8 сентября

Киев снова лидирует в Украине по заболеваемости COVID-19.
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве – 235 человек.
Об этом сообщили в СНБО. Всего на сегодня в столице насчитывается 15 511 подтвержденных случаев заболевания. Такую же информацию озвучил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, среди тех, кто заболел:
123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;
97 мужчин в возрасте 21 до 86 лет;
шесть девочек от трех до 17 лет и девять мальчиков от года до 17 лет.
Среди инфицированных и 8 медработников. Из всех новых больных в больницы столицы попали 34 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Кроме того, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерло еще четыре жителя столицы, тогда как в целом за время пандемии в Киеве зафиксировано 246 смертей от COVID-19.
В то же время, по данным СНБО, 75 человек смогли побороть коронавирус. По данным Кличко, таких людей 67.
В общем же вылечились уже 4826 человека.
Больше всего случаев СOVID-19 за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе Киева. Telegram канал Виталия Кличко
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 37. В Шевченковском – 35, в Днепровском районе – 30 случаев.
Данные СНБО свидетельствуют, что сейчас в Киеве коронавирусом болеют 10 439 человек.
Статистика COVID-19 в Киеве. СНБО
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 8 сентября, в Украине официально подтверждены 140 479 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 411 – обнаружены за прошедшие сутки.
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