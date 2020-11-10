Киев опередил все регионы Украины по распространению COVID-19

За минувшие сутки, 9 ноября, коронавирусом в Киеве заразились 747 человек. Так, столица стала первым городом в Украине, где инфицированы более 45 тысяч.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего в столице инфицированы уже 45 667 человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 10 ноября, в Украине официально подтверждены 479 197 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 842 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.