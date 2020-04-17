Киев окутали жуткие облака дыма и пыли: названы следующие области-"жертвы"

Загрязненный воздух из Киева перемещается на территории Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает УНИАН.

"Загрязнения воздуха, которое находилось на территории города Киева вчера и сегодня утром, никуда не делось. Оно ветровыми потоками переносится дальше. Направление ветра – с северо-запада на юго-восток. Таким образом, это загрязнение перемещается на территории Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей", – сказал он.

По его словам, в процессе происходит уменьшение концентраций загрязняющих веществ, таким образом, жителей этих территорий не ожидает настолько же жуткая картина, волноваться не стоит.

Загрязнение воздуха в Киеве Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, украинская столица стала первой в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Индекс качества воздуха в Киеве составил 380 пунктов при норме 50 – это очень высокий уровень опасности и грозит проблемами со здоровьем.

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