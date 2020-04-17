Киев окутали облака дыма и пыли. Жуткие фото

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 10:50, 17.04.2020 Обновлено: 10:50, 17.04.2020

Киев в пятницу утром, 17 апреля, снова накрыли облака пыли и непонятного дыма.

Такое явление наблюдалось в столице и днем ранее – 16 апреля. В распоряжении OBOZREVATEL появились фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Облака дыма и пыли накрыли разные районы Киева, из-за них значительно снизилась видимость. Например, на фото видно только объекты, которые находились достаточно близко к камере.

Киев окутали облака дыма и пыли

Примечательно, что столица Украины уже второй день подряд находится на первой позиции в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Так, по данным сайта iqair.com, утром 17 апреля показатель был зафиксирован в диапазоне 215 AQI (высокий). Это может вызвать дискомфорт при дыхании за длительного воздействия, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца.

Антирейтинг городов мира по уровню загрязнения воздуха
Скриншот
Таблица с данными о загрязнении воздуха
Скриншот
Киев окутали облака дыма и пыли
Киев окутали облака дыма и пыли

О ситуации написал и мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он отметил, что, по заключению спасателей, значительная часть задымления в городе является следствием пожаров не только в Чернобыльской зоне отчуждения, но и вообще в Киевской области (в направлении Житомира).

Киев окутали облака дыма и пыли
Киев окутали облака дыма и пыли
Киев окутали облака дыма и пыли
Киев окутали облака дыма и пыли

"Моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна!" – добавил он.

Киев окутали облака дыма и пыли
Киев окутали облака дыма и пыли
Киев окутали облака дыма и пыли
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