Киев окутали облака дыма и пыли. Жуткие фото

Киев в пятницу утром, 17 апреля, снова накрыли облака пыли и непонятного дыма.
Такое явление наблюдалось в столице и днем ранее – 16 апреля. В распоряжении OBOZREVATEL появились фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Облака дыма и пыли накрыли разные районы Киева, из-за них значительно снизилась видимость. Например, на фото видно только объекты, которые находились достаточно близко к камере.
Киев окутали облака дыма и пыли
Примечательно, что столица Украины уже второй день подряд находится на первой позиции в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Так, по данным сайта iqair.com, утром 17 апреля показатель был зафиксирован в диапазоне 215 AQI (высокий). Это может вызвать дискомфорт при дыхании за длительного воздействия, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца.
Антирейтинг городов мира по уровню загрязнения воздуха
Скриншот
Таблица с данными о загрязнении воздуха
Скриншот
Киев окутали облака дыма и пыли
Киев окутали облака дыма и пыли
О ситуации написал и мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он отметил, что, по заключению спасателей, значительная часть задымления в городе является следствием пожаров не только в Чернобыльской зоне отчуждения, но и вообще в Киевской области (в направлении Житомира).
Киев окутали облака дыма и пыли
Киев окутали облака дыма и пыли
Киев окутали облака дыма и пыли
Киев окутали облака дыма и пыли
"Моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна!" – добавил он.
Киев окутали облака дыма и пыли
Киев окутали облака дыма и пыли
Киев окутали облака дыма и пыли
Как сообщал OBOZREVATEL:
Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.
В тот же день в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Сначала максимальный показатель загрязнения был зафиксирован в диапазоне 238 AQI.
Уровень загрязнения воздух в украинской столице достиг очень высоких показателей. За час он поднялся до 380 AQI.
Из-за смога и пылевой бури в Киеве многие забеспокоились, не стали ли причиной загрязнения воздуха пожары в Чернобыльской зоне
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