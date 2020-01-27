Киев окутал туман: волшебные фото с высоты птичьего полета

В сети появились невероятные фото Киева, накрытого таинственным туманом, с высоты птичьего полета.

Так, кадры удалось сделать OBOZREVATEL с помощью квадропоптера. На расстоянии в несколько сотен метров много объектов были едва заметны (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ближайшие несколько дней, 27 – 31 января, в городе сохранится теплая погода, временами – туман, дождь. По мнению экспертов, причина плохой видимости – именно погодные условия и смог.

Киев окутал туман

Из-за тумана "теряются" целые массивы

На расстоянии в километр зданий почти не видно

В Киеве "растворился" Южный мост

Из-за тумана не видно левого берега

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Прогноз по Украине резко изменили –выяснилось, что весна придет уже в феврале.

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