Киев накрыл густой туман: на дорогах образовались пробки

В Киеве 24 декабря, гололедица, утром туман, видимость 200-500 метров, на улицах города усложнено движения транспорта.

По данным Google Maps, пробки в сторону правого берега образовались на всех мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте страницу до конца).

Затруднено движение на проспектах Романа Шухевича и Степана Бандеры, Харьковском, Броварском, Любомира Гузора и Победы. Кроме того, существенно затруднено движение на улице Елены Телиги, Набережном шоссе и Большой окружной.

Как сообщили в пресс-службе "Киевавтодора", в течение ночи проводилась уборка города от снега и обработка улично-дорожной сети противогололедными средствам. За минувшие сутки было использовано 1323,55 тонн соли, 1 179,59 тонн песчано-солевой смеси, 171,36 тонн жидких хлоридов и 38 тонн песка.

Для очистки остановок общественного транспорта тротуара лестниц подземных переходов привлекли 193 работника в составе 34 бригад по ручной уборки. В течение ночи работало 225 единиц спецтехники.

Пробки на набережной. Google Maps

Движение затруднено на всех мостах. Google Maps

В Центре образовались многочисленные пробки. Google Maps.

Кроме спецтехники, на улицах работали 34 бригады коммунальщиков. Киевавтодор

Ночью продолжалась обработка дорог.противогололедными средствам. Киевавтодор

Коммунальщики убирали снег на узких дорогах. Киевавтодор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 23 декабря из-за сильного снегопада парализовано движение на дорогах и ухудшилась видимость.