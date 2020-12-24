Киев накрыл густой туман: на дорогах образовались пробки

В Киеве 24 декабря, гололедица, утром туман, видимость 200-500 метров, на улицах города усложнено движения транспорта.

По данным Google Maps, пробки в сторону правого берега образовались на всех мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте страницу до конца).

Затруднено движение на проспектах Романа Шухевича и Степана Бандеры, Харьковском, Броварском, Любомира Гузора и Победы. Кроме того, существенно затруднено движение на улице Елены Телиги, Набережном шоссе и Большой окружной.

Как сообщили в пресс-службе "Киевавтодора", в течение ночи проводилась уборка города от снега и обработка улично-дорожной сети противогололедными средствам. За минувшие сутки было использовано 1 323,55 тонн соли, 1 179,59 тонн песчано-солевой смеси, 171,36 тонн жидких хлоридов и 38 тонн песка.

Для очистки остановок общественного транспорта тротуара лестниц подземных переходов привлекли 193 работника в составе 34 бригад по ручной уборки. В течение ночи работало 225 единиц спецтехники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 23 декабря из-за сильного снегопада парализовано движение на дорогах и ухудшилась видимость.