Состоянием на утро четверга, 29 октября, Киев оказался в тройке самых загрязненных городов в мире.

Об этом говорят данные с сайта Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. Самый высокий уровень грязи в воздухе зафиксирован в Дели (Индия), а после идут Лахор (Пакистан) и Киев.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 159 при норме в 50, что характеризуется как "нездоровый".

Добавим, что утром в столице был сильный туман, поэтому видимость не превышала 500 м.

Отметим, что днем ранее, 28 октября, Киев находился на 15 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Но к вечеру был уже на 8-м месте по уровню загрязнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев попал в пятерку городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.

Также ранее в столице назвали три главных загрязнителей воздуха.