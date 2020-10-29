Киев оказался в тройке самых загрязненных городов в мире
Самым грязным городом оказался Дели, Индия
Индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 159 при норме в 50
Состоянием на утро четверга, 29 октября, Киев оказался в тройке самых загрязненных городов в мире.
Об этом говорят данные с сайта Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. Самый высокий уровень грязи в воздухе зафиксирован в Дели (Индия), а после идут Лахор (Пакистан) и Киев.
Индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 159 при норме в 50, что характеризуется как "нездоровый".
Добавим, что утром в столице был сильный туман, поэтому видимость не превышала 500 м.
Отметим, что днем ранее, 28 октября, Киев находился на 15 месте в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Но к вечеру был уже на 8-м месте по уровню загрязнения.
Как сообщал OBOZREVATEL, Киев попал в пятерку городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.
Также ранее в столице назвали три главных загрязнителей воздуха.