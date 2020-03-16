В Киеве срочно вводят жесткий карантин: закрывают кафе и ТРЦ

Киев с 17 марта усилит меры безопасности из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Будет ограничено передвижение между городом и другими населенными пунктами Украины, приостановлена работа пзаведений общественного питания и торговых центров.

Будут работать только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки, банкоматы. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Столица продолжает предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение в столице и Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории города", – подчеркнул он.

С 17 марта в Киеве будут следующие ограничения:

Передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Работа заведений общественного питания: не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. В то же время они смогут принимать онлайн заказ на доставку.

Также будет приостановлена работа торговых центов.

Работать прекратят: спортивные комплексы и залы, учреждения бытового обслуживания населения, SPA-салоны, салоны красоты, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату-салоны и тому подобное.

Закрытыми будут и развлекательные заведения: дискотеки, ночные и компьютерные клубы.

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