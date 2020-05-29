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29 мая • обновлено в 10:02
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Сергей Дидковский
Сергей Дидковский
Бизнесмен Все статьи автора

Киев — очень странный город. Дом Афиногена Лунева

2.3т

На этой фотографии дом Афиногена Лунева, который, к сожалению, подходит для рубрики #домакиева

Дом Афиногена Лунева

Дом Афиногена Лунева

Facebook Сергея Дидковского

Лунев был владельцем двух кирпичных заводов, что по тем временам означало однозначное уважение и бизнесовый почет. Ведь в конце 19 — начале 20 века в Киеве происходит так называемый "киевский ренессанс". Большинство архитектурных памятников, которыми мы гордимся и которые разрушаются, построили в этом периоде.

Из кирпича, произведенного Луневым, построены дома на многих подольских улицах. На ОЛХ даже продают их, артефактные. Очевидно, утащили из разрушающихся домов. Ссылку давать не буду, сами найдете.

Дом на фотографии построил архитектор Павел Спарро незадолго до своей смерти. После заказчика строительства (указанного выше Лунева) домом владел чиновник Дубенский.

С 2010 года дом как бы находится на реставрации, но я ни разу не видел там ни единого реставратора.

Цинично выглядит реклама кальяна на фасаде. Слово из трех букв на покосившемся заборе буквально звучит как оркестр, на фоне этого маркетингового испражнения.

Киев — очень странный город.

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Автор
Сергей Дидковский Сергей Дидковский
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Сергея Дидковского
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Кияни Жизнь столицы

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