Киев обогнал все регионы по статистике COVID-19: за сутки почти 500 больных

За минувшие сутки, 19 октября, коронавирусом в Киеве заразились 462 человека, что стало наибольшим показателем в Украине.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 242 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 31 310 человек, в области – 13 166 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 604 человека (+17 за сутки), вылечились 10 916 пациентов (+207). Продолжают бороться с вирусом 19 790 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро вторника, 20 октября, в Украине официально подтверждены 309 107 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 469 – обнаружены за прошедшие сутки.