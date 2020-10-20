Киев обогнал все регионы по статистике COVID-19: за сутки почти 500 больных
Коронавирусом в Киеве за сутки заразились 462 человека
Скончались от болезни еще 17 пациентов, выздоровели – 207
За минувшие сутки, 19 октября, коронавирусом в Киеве заразились 462 человека, что стало наибольшим показателем в Украине.
Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 242 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 31 310 человек, в области – 13 166 больных.
Скончались от COVID-19 в Киеве всего 604 человека (+17 за сутки), вылечились 10 916 пациентов (+207). Продолжают бороться с вирусом 19 790 инфицированных.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро вторника, 20 октября, в Украине официально подтверждены 309 107 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 469 – обнаружены за прошедшие сутки.