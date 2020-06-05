Киев не откроет кафе, рестораны и бассейны: Кличко заявил о продлении карантина

В Киеве с 5 июня не будут открывать рестораны и кафе, а также бассейны, хотя это и предусмотрено очередным этапом ослабления карантина в Украине.

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Причиной стали очень высокие показатели по заболеваемости COVID-19 в столице. Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале пресс-службы КГГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас один из трех показателей – по количеству больных на сто тысяч населения – превышает норму. Сегодня он составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин? " – риторически пояснил он.

Рестораны, кафе и бассейны в столице 5 июня не откроют – Кличко

По словам мэра, решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно. В частности, исходя из ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди жителей столицы в ближайшие дни.

Поэтому, надеется глава Киева, комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит этот вопрос после выходных, то есть уже со следующей недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 5 июня зафиксировали 3292 подтвержденных случая COVID-19. За прошедшие сутки в столице коронавирусом заразились 82 человека, за это время умерли четыре пациента и 27 выздоровели.