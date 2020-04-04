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4 апреля • обновлено в 11:18
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Киев не обеспечит полмиллиона киевлян без государственной поддержки – Кличко

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Без государственной помощи столичная власть не сможет финансово обеспечить полмиллиона киевлян, которые вынужденно взяли отпуска за свой счет через ограничительные меры по противодействию коронавируса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала ZIK, передает пресс-служба мэра.

"В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуска за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Некоторые запасы в них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают. Сегодня без государственной помощи невозможно решить проблему. Бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки", – подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

По словам мэра Киева, президент заверил, что соответствующий вопрос планируют решать денежными доплатами каждому, кто вынужденно не работает.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни получим информацию. Потому что люди ждут и напряжение растет. Нам нужно предоставлять людям информацию, что их ожидает", – добавил он.

Кличко отметил, что многие вопросы, касающиеся противодействия распространению коронавируса и обеспечения больниц необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты медиков город решает своими силами, но в вопросе поддержки вынужденно неработающих горожан необходима помощь государства.

"Нам нужно разработать алгоритм и вместе, объединив усилия, определиться, как мы будем действовать дальше, какими будут шаги по экономике городов и государства", – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о недостаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких в столице во время пандемии коронавируса COVID-19.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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