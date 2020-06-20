Киев накрыло облако в форме ядерного гриба: появилось объяснение

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям пояснили, что странное облако в Киеве в виде ядерного гриба, зафиксированное 19 июня, называется "наковальня".

Это явление не часто встречается и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий, сообщается на странице ГСЧС в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Облако-гриб, замеченное над Киевом, называется "наковальня" Facebook Натальи Диденко

"Всем, кто 19 июня в Киеве имел возможность увидеть облако в виде "гриба" или "воронки", советуем не паниковать. Можем порадоваться, что мы стали свидетелями такого необычного явления и увидели облако, которое называется "наковальня". Оно встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы", – пояснили в службе.

Облако-гриб, замеченное над Киевом, называется "наковальня" Facebook Константина Балакина

Отмечается, что такие облака ранее были замечены в Киевской, Тернопольской и Винницкой областях.

Облако-гриб, замеченное над Киевом, называется "наковальня" Facebook Andriy Brygida

Облако-гриб, замеченное над Киевом, называется "наковальня" Facebook ГСЧС

Облако-гриб, замеченное над Киевом, называется "наковальня" Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, в небе над Киевом заметили облако, по форме напоминающее ядерный гриб. Жители столицы стали опубликовать фото и видео необычного явления.