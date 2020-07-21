Киев накрыло мощным ураганом с грозой: непогода повалила деревья. Фото и видео
В Киеве во вторник, 21 июля, прошел дождь с грозой и сильным ветром.
В столице даже повалило много деревьев. Журналисту OBOZREVATEL удалось сделать фото и видео с залитых дождем улиц города (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Также о непогоде начали писать в соцсетях. В частности, на странице "Киев оперативный" в Facebook отметили, что на улице Полевой, 24д (Соломенский район) дерево вырвало просто с корнем. В результате оно упало на авто.
Еще одно дерево завалилось на улице Лаврской (спуск к бульвару Дружбы Народов) в Печерском районе столицы, движение транспорта там было ограничено. Впрочем, похожая ситуация наблюдалась еще на многих улицах столицы после непогоды 21 июля.
На сайте КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор" также написали, что вследствии мощного ливня на дорогах Киева возникли локальные подтопления.
В частности, на пересечении просп. Победы и ул. Шолуденко, на перекрестке ул. Жилянской и Старовокзальной произошло поднятие уровня воды из коллектора реки Лыбедь, что привело к временному застою на проезжей части. Работники гидрослужб начали ликвидацию ЧП и заступили на дежурство возле проблемных мест.
В случае выявления мест подтоплений граждан попросили обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились впечатляющие фото ярких молний в ночном Киеве во время грозы.