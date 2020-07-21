Киев накрыло мощным ураганом с грозой: непогода повалила деревья. Фото и видео
Киев накрыло мощным ураганом с грозой.
В Киеве во вторник, 21 июля, прошел дождь с грозой и сильным ветром.
В столице даже повалило много деревьев. Журналисту OBOZREVATEL удалось сделать фото и видео с залитых дождем улиц города (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Также о непогоде начали писать в соцсетях. В частности, на странице "Киев оперативный" в Facebook отметили, что на улице Полевой, 24д (Соломенский район) дерево вырвало просто с корнем. В результате оно упало на авто.
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Еще одно дерево завалилось на улице Лаврской (спуск к бульвару Дружбы Народов) в Печерском районе столицы, движение транспорта там было ограничено. Впрочем, похожая ситуация наблюдалась еще на многих улицах столицы после непогоды 21 июля.
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
На сайте КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор" также написали, что вследствии мощного ливня на дорогах Киева возникли локальные подтопления.
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
В частности, на пересечении просп. Победы и ул. Шолуденко, на перекрестке ул. Жилянской и Старовокзальной произошло поднятие уровня воды из коллектора реки Лыбедь, что привело к временному застою на проезжей части. Работники гидрослужб начали ликвидацию ЧП и заступили на дежурство возле проблемных мест.
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой
Киев накрыло мощным ураганом с грозой КГГА
В случае выявления мест подтоплений граждан попросили обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74-19.
Пост в сети Скриншот
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились впечатляющие фото ярких молний в ночном Киеве во время грозы.