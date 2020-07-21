Киев накрыло мощным ураганом с грозой: непогода повалила деревья. Фото и видео

В Киеве во вторник, 21 июля, прошел дождь с грозой и сильным ветром.

В столице даже повалило много деревьев. Журналисту OBOZREVATEL удалось сделать фото и видео с залитых дождем улиц города (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Также о непогоде начали писать в соцсетях. В частности, на странице "Киев оперативный" в Facebook отметили, что на улице Полевой, 24д (Соломенский район) дерево вырвало просто с корнем. В результате оно упало на авто.

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Еще одно дерево завалилось на улице Лаврской (спуск к бульвару Дружбы Народов) в Печерском районе столицы, движение транспорта там было ограничено. Впрочем, похожая ситуация наблюдалась еще на многих улицах столицы после непогоды 21 июля.

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

На сайте КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор" также написали, что вследствии мощного ливня на дорогах Киева возникли локальные подтопления.

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

В частности, на пересечении просп. Победы и ул. Шолуденко, на перекрестке ул. Жилянской и Старовокзальной произошло поднятие уровня воды из коллектора реки Лыбедь, что привело к временному застою на проезжей части. Работники гидрослужб начали ликвидацию ЧП и заступили на дежурство возле проблемных мест.

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой

Киев накрыло мощным ураганом с грозой КГГА

В случае выявления мест подтоплений граждан попросили обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74-19.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились впечатляющие фото ярких молний в ночном Киеве во время грозы.