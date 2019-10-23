Киев накрыло густым туманом: невероятные фото

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом. Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд.
В сети пользователи начали активно писать об этом и делится фотографиями, а также видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
На нескольких кадрах видно, что под густой пеленой тумана спрятались лишь ветви деревьев, но на других – "исчезли" целые высотные дома и даже берег Днепра.
Киев накрыло густым туманом
Faсebook Оксаны Яблонской
"Опять туман накрыл центр Киева", "Видите Днепр? Видите Левый берег? Нет? А они там есть", "Утренний туман в Киеве", – написали пользователи.
Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом
Insagram Daria Hopainych
Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд
Insagram Daria Hopainych
В сети пользователи начали активно писать о тумане
Facebook Andrii Kuzmenko
Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом
Facebook Valentina Nechay
Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд
Facebook Евгения Будерацкого
В сети пользователи начали активно писать о тумане
Facebook Zhantai Shambetov
Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом
Facebook Стаса Шкаривского
Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд
Facebook Стаса Шкаривского
В сети пользователи начали активно писать о тумане
Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом
Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд
В сети пользователи начали активно писать о тумане
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 23 октября в первой половине дня сохранится сильный туман, видимость 200-500 метров. Также OBOZREVATEL подробно узнал, почему Украину накрыл смог. Страна оказалась в центре "облака" с угарным газом. Вероятные причины этого – промышленные выбросы, а также горение торфяников и привычка украинцев осенью массово сжигать листву.
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