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23 октября • обновлено в 10:49
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/ Жизнь столицы

Киев накрыло густым туманом: невероятные фото

693 Читать материал на украинском

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом. Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд.

В сети пользователи начали активно писать об этом и делится фотографиями, а также видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На нескольких кадрах видно, что под густой пеленой тумана спрятались лишь ветви деревьев, но на других – "исчезли" целые высотные дома и даже берег Днепра.

Киев накрыло густым туманом

Киев накрыло густым туманом

Faсebook Оксаны Яблонской

"Опять туман накрыл центр Киева", "Видите Днепр? Видите Левый берег? Нет? А они там есть", "Утренний туман в Киеве", – написали пользователи.

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Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом

Insagram Daria Hopainych

Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд

Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд

Insagram Daria Hopainych

В сети пользователи начали активно писать о тумане

В сети пользователи начали активно писать о тумане

Facebook Andrii Kuzmenko

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом

Facebook Valentina Nechay

Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд

Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд

Facebook Евгения Будерацкого

В сети пользователи начали активно писать о тумане

В сети пользователи начали активно писать о тумане

Facebook Zhantai Shambetov

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом

Facebook Стаса Шкаривского

Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд

Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд

Facebook Стаса Шкаривского

В сети пользователи начали активно писать о тумане

В сети пользователи начали активно писать о тумане

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом

Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд

Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд

В сети пользователи начали активно писать о тумане

В сети пользователи начали активно писать о тумане

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 23 октября в первой половине дня сохранится сильный туман, видимость 200-500 метров. Также OBOZREVATEL подробно узнал, почему Украину накрыл смог. Страна оказалась в центре "облака" с угарным газом. Вероятные причины этого – промышленные выбросы, а также горение торфяников и привычка украинцев осенью массово сжигать листву.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Туман в Киеве
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