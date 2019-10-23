Киев накрыло густым туманом: невероятные фото

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом. Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд.

В сети пользователи начали активно писать об этом и делится фотографиями, а также видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На нескольких кадрах видно, что под густой пеленой тумана спрятались лишь ветви деревьев, но на других – "исчезли" целые высотные дома и даже берег Днепра.

Киев накрыло густым туманом Faсebook Оксаны Яблонской

"Опять туман накрыл центр Киева", "Видите Днепр? Видите Левый берег? Нет? А они там есть", "Утренний туман в Киеве", – написали пользователи.

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом Insagram Daria Hopainych

Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд Insagram Daria Hopainych

В сети пользователи начали активно писать о тумане Facebook Andrii Kuzmenko

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом Facebook Valentina Nechay

Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд Facebook Евгения Будерацкого

В сети пользователи начали активно писать о тумане Facebook Zhantai Shambetov

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом Facebook Стаса Шкаривского

Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд Facebook Стаса Шкаривского

В сети пользователи начали активно писать о тумане

Киев в среду, 23 октября, накрыло густым туманом

Такое явление наблюдалось в столице Украины уже несколько дней подряд

В сети пользователи начали активно писать о тумане

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 23 октября в первой половине дня сохранится сильный туман, видимость 200-500 метров. Также OBOZREVATEL подробно узнал, почему Украину накрыл смог. Страна оказалась в центре "облака" с угарным газом. Вероятные причины этого – промышленные выбросы, а также горение торфяников и привычка украинцев осенью массово сжигать листву.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!