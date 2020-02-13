Киев накрыла масштабная волна пробок: какие улицы стоит объехать

Киев 13 февраля снова накрыла масштабная волна пробок. Они заполонили большую часть центра и окрестности столицы Украины.

OBOZREVATEL с помощью Gooogle Maps отследил, какие дороги города стоит объехать на авто (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сковали проспекты Академика Палладина, Победы, Леся Курбаса, Голосеевский, Валерия Лобановского, улицу Семьи Сосниных, Большую Окружную дорогу. Похожая ситуация наблюдалась на улицах Набережно-Рыбальская, Юрия Ильенко, Щусева, Новоконстантиновская и Богатырская.

Киев накрыла масштабная волна пробок. Иллюстрация

В центре стоит объехать бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко, Набережное шоссе, улицы Михайшла Грушевского и Набережно-Хрещатицка, а также Петровскую аллею.

На левом берегу пробки накрыли проспекты Броварской, Романа Шухевича, Николая Бажана, а еще бульвар Перова.

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев каждое утро и вечер заполняют масштабные пробки, которые со снегами становятся все больше и больше. Появилось потрясающее видео с высоты птичьего полета.

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