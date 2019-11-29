Киев накрыл густой туман: дороги сковали пробки

Киев в пятницу утром, 29 ноября, накрыл густой туман, а также морось. Синоптики и полицейские предупредили местных жителей о плохой видимости на дорогах. Также на улицах и проспектах города уже сформировались масштабные пробки.
Как написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Telegram со ссылкой на Укргидрометцентр, в городе видимость будет лишь 200-500 м (чтобы посмотреть карту пробок, доскролльте до конца страницы).
Правоохранители посоветовали водителям: дополнительно включать противотуманные фонари, отказаться от рискованных маневров, уменьшить скорость движения, увеличить дистанцию между авто, а если возникнет необходимость остановиться – снижать скорость постепенно, при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию, а также пользоваться ремнями безопасности.
Пешеходам же порекомендовали: выделять себя на дороге с помощью светоотражающих элементов, а пересекая дорогу, быть внимательным и не отвлекаться на гаджеты и делать это только в разрешенном месте.
Киев накрыл густой туман, а дороги сковали пробки
OBOZREVATEL с помощью Google Maps составил список дорог, на которых уже сформировались масштабные пробки.
В частности, лучше объехать улицы Щусева (от станции метро "Сырец" до "Дорогожичей"), Авиаконструктора Игоря Сикорского, Рижскую, а также Семена Скляренко и Богатырскую (у метро "Почайна").
Пробки сковали и проспекты Академика Палладина, Победы (от "Святошина" до "Шулявской"), и Леся Курбаса, а еще проспекты Воздухофлотский и Валерия Лобановского. В Голосеевском районе же – улицы Михаила Максимовича и Михаила Ломоносова, Голосеевский проспект.
В центре лучше объехать улицы Николая Гринченко, Михаила Бойчука, Жилянскую и Короленковскую, а еще бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко. Скованными в пробках оказались и улица Михаила Грушевского, Владимирский спуск, Петровская аллея, Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбацкая улицы, проспект Героев Сталинграда.
Пробки сформировались на Южном и Дарницком мостах, а еще мосте Патона. На левом же берегу объехать лучше проспекты Бажана, Соборности, Броварский, а еще Дарницкое шоссе.
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, Киев попал в антирейтинг городов мира с самыми большими пробками. Урбанисты забили тревогу, ведь город с каждым годом становился все менее комфортным для жизни. Журналист издания узнал, почему дальше будет только хуже.
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