Киев накроют снегопады: водителей предупредили об опасности

В Киеве 16 марта после обеда ожидается осложнение погодных условий.

В связи с этим заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян заявил, что водителей призывают воздержаться от поездок на собственном транспорте.

"К сожалению, во второй половине дня вновь ожидаем снижения температуры и обильные осадки. По прогнозам, они будут продолжаться в течение выходных, поэтому, вероятно, будут сугробы", - отметил он.

По прогнозам синоптиков, 17 и 18 марта в столице ожидаются сильные снегопады, метель, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-7° мороза, ночью 18 марта около 10° мороза.

"Чтобы избежать осложнений движения, я прошу водителей по возможности не использовать собственный транспорт и воздержаться от поездок в центральную часть города. Также призываю водителей не оставлять авто вдоль дорог, ведь это будет мешать работе снегоуборочной техники, поэтому мы будем вынуждены снова убирать автомобили эвакуатором", - подчеркнул Давтян.

Как сообщал "Обозреватель", Украину накроют два мощных циклона.