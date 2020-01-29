Киев с четверга, 30 января, и до воскресенья, 2 февраля, накроет мощный циклон, который принесет снег и дожди, а также сильный ветер.

Как сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, из-за такой погоды на дорогах усложнится ситуация.

По ее словам, в четверг, 30 января, будет идти мокрый снег, поднимется порывистый ветер, а температура воздуха ожидается около нуля.

Киев накроет циклон, ожидаются снегопады

О непогоде предупредила и пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в сети. В сообщении говорится, что мощные осадки возможны ежедневно до конца недели, а ветер усилится до 15-24 м/с.

"Чтобы не допустить гололеда, мы будем обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами. Осадки встретим в полной готовности. Есть 418 единиц снегоуборочной техники", – говорится в посте.

Прогноз также появился и на сайте Укргидрометцентра. Там отметили, что до конца недели ветер в основном будет около 7-12 м/с. В четверг, 30 января, будет идти снег, в пятницу и субботу – дождь со снегом, а в воскресенье, 2 февраля – дождь.

Прогноз погоды в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль 2020 года обещает такую же аномально теплую погоду в Украине, как и в первые два месяца зимы.

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