Киев накроет снежная буря: синоптики дали предупреждение

В Киеве уже в понедельник вечером, 2 декабря, начнет падать снег, временами мокрый, а ветер станет очень сильным, на дорогах образуется гололедица. Похожая погода сохранится в столице Украины в течение ночи и дня 3 декабря.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, температура воздуха ночью 3 декабря будет только -2 ...- 4 градуса, а днем – около нуля.

"В Киеве сегодня вечером (2 декабря. – Ред.) и ближайшей ночью ожидается снег, мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, на дорогах гололедица. Завтра днем в столице – будет сыпать небольшой снег", – написала Диденко.

Киев накроет снежная буря

На сайте Укргидрометцентра отметили, что ветер уже вечером 2 декабря поднимется до 7-12 м/с и продержится таким на протяжении следующих суток. По версии синоптиков, снег начнет падать только 3 декабря, днем к нему добавится дождь.

Об опасности на дорогах предупредила и пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook.

"Согласно прогнозам, стоит готовиться к непогоде – снегу и гололеду. Внимательно следите за прогнозами погоды, а также учитывайте дорожные условия, когда садитесь за руль своих транспортных средств", – говорится в посте.

Правоохранители призвали водителей, по возможности, воздерживаться от поездок, пережидать непогоду. Также они посоветовали во время движения:

придерживаться безопасного скоростного режима и дистанции;

отказаться от рискованных маневров;

снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;

увеличить дистанцию между автомобилями;

во время сильной непогоды включать противотуманные фонари (если они предусмотрены конструкцией транспортного средства);

при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

пользоваться средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей;

с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам, а также на подъемах и спусках.

Прогноз погоды в Киеве Укргидрометцентр/Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве первый снег выпал еще 7 октября. А 31 октября явление в столице Украины заметили во второй раз.

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