Киев накроет непогода: объявлено штормовое предупреждение

В Киеве во вторник после обеда, 9 июня, резко изменится погода. Поднимется ветер с порывами 15-18 м/с.

Такая погода продержится до конца суток. Соответствующее штормовое предупреждение о І уровне опасности (желтом) опубликовала пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте со ссылкой на Укргидрометцентр.

Киев накроет непогода Апостроф

Специалисты Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призвали жителей столицы соблюдать следующие правила во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если человек оказался на улице, то ему необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае очень сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также в КГГА порекомендовали при падении деревьев или веток, травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор наук, ведущая сотрудница Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко рассказала, что лето-2020 в Украине будет находиться в "погодных качелях". Прогнозируется как жара, так и затяжные прохладные дни с дождями.