Киев накроет непогода: объявлено штормовое предупреждение
В Киеве во вторник после обеда, 9 июня, резко изменится погода. Поднимется ветер с порывами 15-18 м/с.
Такая погода продержится до конца суток. Соответствующее штормовое предупреждение о І уровне опасности (желтом) опубликовала пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте со ссылкой на Укргидрометцентр.
Специалисты Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призвали жителей столицы соблюдать следующие правила во время сильного ветра:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если человек оказался на улице, то ему необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае очень сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, не парковать рядом с ними автотранспорт.
Также в КГГА порекомендовали при падении деревьев или веток, травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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