В Киеве с 5 и до 8 мая почти все время будут идти дожди с грозами, но будет довольно тепло.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер сильным не будет – в основном 5-10 м/с.

С 5 и до 7 мая ночью будут идти дожди, а днем столицу Украины будут накрывать еще и грозы. Сухо будет только в пятницу, 8 мая.

Киев накроет дождями с грозами. Иллюстрация

Ночная температура в Киеве в течение недели будет колебаться в пределах +6...+12 градусов, а дневная будет подниматься до +14...+19.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.