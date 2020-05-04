В Киеве с 5 и до 8 мая почти все время будут идти дожди с грозами, но будет довольно тепло.
Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер сильным не будет – в основном 5-10 м/с.
С 5 и до 7 мая ночью будут идти дожди, а днем столицу Украины будут накрывать еще и грозы. Сухо будет только в пятницу, 8 мая.
Киев накроет дождями с грозами. Иллюстрация
Ночная температура в Киеве в течение недели будет колебаться в пределах +6...+12 градусов, а дневная будет подниматься до +14...+19.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.
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