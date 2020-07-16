Киев на выходных ждет жара: синоптики дали прогноз погоды

В Киеве на выходных, 18 и 19 июля, будет довольно жаркая и в основном сухая погода. Дождь с грозой возможен только в воскресенье днем.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в столице на выходных сильным не будет – 3-8 м/с.

Так, в субботу, 18 июля, ожидается сухая, но довольно облачная погода. Ночью будет +14...+16 градусов тепла, а день – около +25...+27.

В воскресенье, 19 июля, в первой половине суток осадки также не предвидятся, будет +15...+17 градусов. А вот во второй половине вероятный дождь с грозой, однако температура поднимется до +25...+27.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.