Киев оказался на первом месте в мире по загрязнению воздуха
Киев в четверг, 16 апреля, стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.
Соответствующие данные опубликованы на iqair.com. Так, украинская столица обошла города Китая, Вьетнама и Индонезии.
Максимальный показатель загрязнения над Киевом был зафиксирован в диапазоне 238 AQI (высокий). Спустя час уровень поднялся до 380 AQI. Такой высокий показатель влияет на здоровье, в частности может вызывать респираторные заболевания. Эффект более выражен у людей с заболеваниями легких и сердца.
При этом в КГГА уточнили, что радиационный фон в Киеве в пределах нормы и становит 0,14 микрозивертов (на 21:30).
Напомним, в столице Украины 16 апреля зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
Причинами загрязненного воздуха называют пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Как писал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения возле села Корогод 16 апреля снова вспыхнул пожар, который 14 апреля удалось потушить.
Позже стало известно, что в регионе произошло осложнение обстановки и появились новые три очага тления. Ликвидации огня мешает сильный ветер.