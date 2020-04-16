Киев оказался на первом месте в мире по загрязнению воздуха

Киев в четверг, 16 апреля, стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Соответствующие данные опубликованы на iqair.com. Так, украинская столица обошла города Китая, Вьетнама и Индонезии.

Максимальный показатель загрязнения над Киевом был зафиксирован в диапазоне 238 AQI (высокий). Спустя час уровень поднялся до 380 AQI. Такой высокий показатель влияет на здоровье, в частности может вызывать респираторные заболевания. Эффект более выражен у людей с заболеваниями легких и сердца.

Загрязнение воздуха в Киеве. Иллюстрация LIGA.net

При этом в КГГА уточнили, что радиационный фон в Киеве в пределах нормы и становит 0,14 микрозивертов (на 21:30).

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, в столице Украины 16 апреля зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

Причинами загрязненного воздуха называют пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер.

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Как писал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения возле села Корогод 16 апреля снова вспыхнул пожар, который 14 апреля удалось потушить.

Позже стало известно, что в регионе произошло осложнение обстановки и появились новые три очага тления. Ликвидации огня мешает сильный ветер.