Главная Новости
17 апреля • обновлено в 00:03
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Киев оказался на первом месте в мире по загрязнению воздуха

5.5т
Читать материал на украинском

Киев в четверг, 16 апреля, стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Соответствующие данные опубликованы на iqair.com. Так, украинская столица обошла города Китая, Вьетнама и Индонезии.

Максимальный показатель загрязнения над Киевом был зафиксирован в диапазоне 238 AQI (высокий).

Загрязнение воздуха в Киеве. Иллюстрация

Загрязнение воздуха в Киеве. Иллюстрация

LIGA.net

Киев оказался на первом месте в мире по загрязнению воздуха

Спустя час уровень поднялся до 380 AQI. Это может вызывать респираторные заболевания. Эффект может быть более выраженным у людей с заболеваниями легких и сердца.

Киев оказался на первом месте в мире по загрязнению воздуха

При этом в КГГА уточнили, что радиационный фон в Киеве в пределах нормы и становит 0,14 микрозивертов (на 21:30).

Киев оказался на первом месте в мире по загрязнению воздуха

Скриншот

Киев оказался на первом месте в мире по загрязнению воздуха

Скриншот

Киев оказался на первом месте в мире по загрязнению воздуха

Скриншот

Напомним, в столице Украины 16 апреля зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

Причинами загрязненного воздуха называют пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер.

Как писал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения возле села Корогод 16 апреля снова вспыхнул пожар, который 14 апреля удалось потушить.

Позже стало известно, что в регионе произошло осложнение обстановки и появились новые три очага тления. Ликвидации огня мешает сильный ветер.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
2
Смешно
5
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Кyeв на первом месте! Шах и мат вам, мocкали!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
Кристина Cтефанова, да уж, что сказать... умыли немытую.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги