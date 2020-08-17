Киев на неделю "застрял" в "желтой" зоне: как ужесточили карантин

Виктория Довгань Жизнь столицы 08:34, 17.08.2020 Обновлено: 08:51, 17.08.2020

Начиная с 17 августа, в Киеве будут ужесточены некоторые карантинные меры из-за перехода города в "желтую" зону. В этой связи власти столицы решили предпринять шаги для снижения вероятной нагрузки на лечебные учреждения.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с основными правилами поведения в условиях адаптивного карантина.

В частности, сейчас киевлянам и гостям столицы следует соблюдать такие требования:

  • запрещено находиться в общественных зданиях, общественном транспорте без масок;

  • запрещено находиться на улицах без документов;

  • запрещено самовольно покидать места самоизоляции или обсервации тем, для кого они обязательны;

  • запрещено проведение массовых мероприятий при участии более одного лица на 5 кв. м площади здания или территории;

  • организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение посетителями дистанции минимум в 1,5 м, если они стоят;

  • заполненность залов кинотеатров и других культурных учреждений может быть не более 50% мест;

  • в общественный транспорт пускают столько пассажиров, сколько можно разместить сидя.

Как сообщал OBOZREVATEL, также "желтая" карантинная зона запрещает посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. Исключение – сотрудники, которые предоставляют услуги кризисно.

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