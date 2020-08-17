Киев на неделю "застрял" в "желтой" зоне: как ужесточили карантин
Начиная с 17 августа, в Киеве будут ужесточены некоторые карантинные меры из-за перехода города в "желтую" зону. В этой связи власти столицы решили предпринять шаги для снижения вероятной нагрузки на лечебные учреждения.
OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с основными правилами поведения в условиях адаптивного карантина.
В частности, сейчас киевлянам и гостям столицы следует соблюдать такие требования:
запрещено находиться в общественных зданиях, общественном транспорте без масок;
запрещено находиться на улицах без документов;
запрещено самовольно покидать места самоизоляции или обсервации тем, для кого они обязательны;
запрещено проведение массовых мероприятий при участии более одного лица на 5 кв. м площади здания или территории;
организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение посетителями дистанции минимум в 1,5 м, если они стоят;
заполненность залов кинотеатров и других культурных учреждений может быть не более 50% мест;
в общественный транспорт пускают столько пассажиров, сколько можно разместить сидя.
Как сообщал OBOZREVATEL, также "желтая" карантинная зона запрещает посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. Исключение – сотрудники, которые предоставляют услуги кризисно.