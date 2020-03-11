Главная Новости
11 марта • обновлено в 03:28
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Киев на картинах Шевченко: в сети всплыли невероятные изображения

483
Читать материал на украинском

В сети всплыли впечатляющие картины, на которых изображен старинный Киев, украинского поэта, писателя и художника Тараса Шевченко.

Именно 9 и 10 марта жители страны чтят его память. Картины опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Киев на картине Шевченко

Киев на картине Шевченко

Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко

Киев на картине Шевченко

Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко

Киев на картине Шевченко

Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко

Киев на картине Шевченко

Клуб коренного киевлянина

Так, на них изображены: Аскольдова могила, Михайловский Златоверхий монастырь, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Современные названия. – Ред.), а еще много других впечатляющих локаций.

Киев на картине Шевченко

Киев на картине Шевченко

Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко

Киев на картине Шевченко

Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко

Киев на картине Шевченко

Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко

Киев на картине Шевченко

Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко

Киев на картине Шевченко

Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская ведущая опозорилась в эфире 24 канала, заявив, что известный поэт Тарас Шевченко активно противостоял советской власти.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги