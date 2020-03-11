Киев на картинах Шевченко: в сети всплыли невероятные изображения

В сети всплыли впечатляющие картины, на которых изображен старинный Киев, украинского поэта, писателя и художника Тараса Шевченко.

Именно 9 и 10 марта жители страны чтят его память. Картины опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Киев на картине Шевченко Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко Клуб коренного киевлянина

Так, на них изображены: Аскольдова могила, Михайловский Златоверхий монастырь, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Современные названия. – Ред.), а еще много других впечатляющих локаций.

Киев на картине Шевченко Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко Клуб коренного киевлянина

Киев на картине Шевченко Клуб коренного киевлянина

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская ведущая опозорилась в эфире 24 канала, заявив, что известный поэт Тарас Шевченко активно противостоял советской власти.

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