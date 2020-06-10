В Киеве выросло количество больных COVID-19: опубликована свежая статистика

Состоянием на среду, 10 июня, коронавирус (COVID-19) в Киеве подтвердили у 3580 человек. Из них у 57 болезнь обнаружили за минувшие сутки.

Всего от COVID-19 скончалось 80 пациентов (+1 за сутки). Побороли болезнь 985 (+60 за сутки), сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

COVID-19 в Киеве

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась на 57 человек. Среди них четверо медиков. Один случай за минувшие сутки – летальный. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек. На сегодня в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сообщил мэр.

Среди заболевших: 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет и девочка 15 лет. А также 23 мужчин от 18 до 72 лет и трое мальчиков – одному меньше месяца, двум другим – 15 и 17 лет. Также в больницы столицы госпитализировали 12 больных. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

"Больше всего случаев заболевания в прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе 18. Деснянском – 10. Но в Днепровском – 9 случаев", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 10 июня, в Украине официально подтвержден 28 381 случай коронавирусной инфекции. Из них 525 было обнаружено за прошедшие сутки.

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