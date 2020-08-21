Киев ко Дню Независимости выплатит более 90 млн грн помощи жителям. helsinki.org.ua
Киев ко Дню Независимости выплатит 92 миллиона гривен помощи социально незащищенным жителям города.
Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 21 августа, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. По его словам, город уже начал выплачивать материальную помощь к празднику. В целом ее получат более 300 тысяч жителей Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Это ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, Праведники Бабьего Яра, участники Революции Достоинства, люди с инвалидностью и другие отдельные категории социально незащищенных киевлян. Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен. Всего по программе "Забота" ко Дню независимости город выплатит более 92 млн гривен", – отметил Кличко.
Мэр столицы также добавил, что средства будут поступать на пенсионные счета и счета обладателей "Карточки киевлянина". Также выплаты будут осуществляться через отделения "Укрпочты".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве перед Днем Государственного Флага и Днем Независимости Украины установили самый высокий, главный флагшток Украины.
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