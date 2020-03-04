Киев из-за тумана сковали масштабные пробки: какие улицы следует объехать

Киев в среду утром, 4 марта, из-за густого тумана сковали масштабные пробки. Водителям автомобилей было трудно проехать и в центре столицы, и на окраинах.

Так, пресс-служба ГСЧС Украины на своей странице в Facebook предупредила жителей и гостей Киева и области о том, что всю первую половину дня продержится сильный туман, а видимость снизится до 200-500 м.

OBOZREVATEL с помощью Google Maps узнал, какие улицы столицы лучше объехать, двигаясь на авто.

Киев из-за тумана сковали масштабные пробки. Иллюстрация

В частности, пробки сковали проспекты Победы, Академика Палладина, Леся Курбаса, Голосеевский, Валерия Лобановского, улицы Щусева и Елены Телиги, а также Кольцевую дорогу.

В центре водителям было трудно двигаться по бульварам Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицам Николая Гринченко, Жилянской, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и Петровской аллее.

Киев 4 марта сковали пробки. Карта Скриншот

Киев 4 марта сковали пробки. Карта Скриншот

Киев 4 марта сковали пробки. Карта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками.

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