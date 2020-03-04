Главная Новости
4 марта • обновлено в 11:32
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Киев из-за тумана сковали масштабные пробки: какие улицы следует объехать

380
Читать материал на украинском

Киев в среду утром, 4 марта, из-за густого тумана сковали масштабные пробки. Водителям автомобилей было трудно проехать и в центре столицы, и на окраинах.

Так, пресс-служба ГСЧС Украины на своей странице в Facebook предупредила жителей и гостей Киева и области о том, что всю первую половину дня продержится сильный туман, а видимость снизится до 200-500 м.

OBOZREVATEL с помощью Google Maps узнал, какие улицы столицы лучше объехать, двигаясь на авто.

Киев из-за тумана сковали масштабные пробки. Иллюстрация

Киев из-за тумана сковали масштабные пробки. Иллюстрация

В частности, пробки сковали проспекты Победы, Академика Палладина, Леся Курбаса, Голосеевский, Валерия Лобановского, улицы Щусева и Елены Телиги, а также Кольцевую дорогу.

В центре водителям было трудно двигаться по бульварам Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицам Николая Гринченко, Жилянской, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и Петровской аллее.

Киев 4 марта сковали пробки. Карта

Киев 4 марта сковали пробки. Карта

Скриншот

Киев 4 марта сковали пробки. Карта

Киев 4 марта сковали пробки. Карта

Скриншот

Киев 4 марта сковали пробки. Карта

Киев 4 марта сковали пробки. Карта

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации