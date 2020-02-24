Киев в понедельник утром, 24 февраля, из-за мощной непогоды – снега с дождем – сковали масштабные пробки. Проехать было трудно как в центре города, так и на окраинах. В то же время из-за такой погоды поднялись и цены на такси.

OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps узнал, какие улицы столицы Украины лучше объехать, двигаясь на авто (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сковали проспекты Академика Палладина, Победы, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, улицы Вадима Гетьмана, Новую, а также Кольцевую дорогу. Следует объехать также улицы Юрия Ильенко, Елены Телиги и Семена Скляренко.

Киев из-за непогоды сковали масштабные пробки, тарифы на такси взлетели. Иллюстрация

В центре лучше объехать бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицы Николая Гринченко, Казимира Малевича, Большую Васильковскую, Лаврскую, Жилянскую, Саксаганского, Большую Житомирскую, Петровскую аллею, Владимирский спуск. Похожая ситуация наблюдалась и на Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту.

Как написало издание "Информатор", из-за непогоды тарифы на такси в среднем выросли в 3-4 раза. Так, например, поездка на Uber с Виноградаря в центр обойдется в 196-267 гривен, а проехаться в авто службы Bolt от метро "Минская" до Рейтарской будет стоить 331 гривну. Стоимость поездки с левого берега в центр будет колебаться в пределах 240-260 грн.

Также утром этого дня столицу Украины затопило водой. На одной из улиц причиной стала неисправная канализация, на многих других – сильный дождь со снегом.

Карта пробок в Киеве 24 февраля Скриншот

Карта пробок в Киеве 24 февраля Скриншот

Карта пробок в Киеве 24 февраля Скриншот

Карта пробок в Киеве 24 февраля Скриншот

Карта пробок в Киеве 24 февраля Скриншот

Карта пробок в Киеве 24 февраля Скриншот

Цены на такси в Киеве 24 февраля Информатор

Цены на такси в Киеве 24 февраля Информатор

Цены на такси в Киеве 24 февраля Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев каждое утро и вечер заполняют масштабные пробки. Появилось потрясающее видео с высоты птичьего полета.

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