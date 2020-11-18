Киев из-за карантина на Новый год останется без ярмарки, но с "интерактивным пеньком"

Праздничные локации в Киеве на Новый год и Рождество из-за пандемии коронавируса и карантина распределят по городу, а традиционную ярмарку проводить не будут.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, который является организатором мероприятий, передает УНИАН. Он уточнил, что на Софийской площади останется елка и "интерактивный пенек" с дверью.

По его словам, с Владимирского спуска в декабре будут убраны фуд-корты.

Другие локации частично перенесут к Арке дружбы народов, некоторые "домики с напитками" установят на Владимирских горках. Также на Контрактовой площади появится горка с катком и елкой, там же будут продавать лакомства и напитки.

Добруцкий добавил, что зажгут елку как обычно 19 декабря в 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице празднование Нового года будет проходить без концертов. Также ограничат посещение праздничной зоны на Софийской площади.