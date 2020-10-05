Киев идет в оранжевую зону COVID-19, красная под вопросом, – Рубан

С 12 октября город Киев может оказаться в оранжевой зоне по коронавирусу.

Попадание столицы в красную зону будет зависеть от объема коечного фонда. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, желтая зона, в которой сейчас находится Киев, вполне оправдана согласно определенным правительством показателям заболеваемости. "Но с прошлой субботы пошло превышение, будем регистрировать повышение показателей до следующего четверга. Поэтому, по прогнозам, на следующей неделе город Киев будет в оранжевой зоне", – спрогнозировал он.

Как сообщил Рубан, красная зона в Киеве может быть введена в случае, если в столице будет острая нехватка коек в медицинских учреждениях. В этом контексте он рассказал, что сейчас в городе есть 1300 коек. Кроме этого, 500 коек выделила Академия медицинских наук.

"В целом на конец октября в Киеве должно быть сформировано 3 тысячи койкомест, на конец ноября – около 4 тысяч. Если это не будет сформировано, город Киев попадет в красную зону", – пояснил он.

Полную версию блиц-интервью с Олегом Рубаном скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 5 октября зафиксировали 24 736 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 286 жителей столицы.