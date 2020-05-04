Киев и область накроет непогода: синоптики дали предупреждение

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 10:00, 4.05.2020 Обновлено: 10:25, 4.05.2020

Киев и область в понедельник, 4 мая, внезапно накроют грозы, град и сильный ветер.

Такое шторомове предупреждения об ухудшении погоды появилось на сайте Укргидрометцентра.

Киев и область внезапно накроет непогода. Иллюстрация

Так, в Киеве и области 4 мая начнутся грозы, выпадет град диаметром 6-19 мм, а ветер будет усиливаться до 15-24 м/с.

Погода в Киеве 4 мая
Укргидрометцентр/скриншот
Погода в Киевской области 4 мая
Укргидрометцентр/скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог рассказала, что погодные условия, которые наблюдаются сейчас, будут в Украине еще в ближайшие 10 лет. Речь идет о засухе, штормовых ветрах, резких колебаниях температур.

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