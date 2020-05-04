Киев и область накроет непогода: синоптики дали предупреждение

Киев и область в понедельник, 4 мая, внезапно накроют грозы, град и сильный ветер.
Такое шторомове предупреждения об ухудшении погоды появилось на сайте Укргидрометцентра.
Киев и область внезапно накроет непогода. Иллюстрация
Так, в Киеве и области 4 мая начнутся грозы, выпадет град диаметром 6-19 мм, а ветер будет усиливаться до 15-24 м/с.
Погода в Киеве 4 мая
Укргидрометцентр/скриншот
Погода в Киевской области 4 мая
Укргидрометцентр/скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог рассказала, что погодные условия, которые наблюдаются сейчас, будут в Украине еще в ближайшие 10 лет. Речь идет о засухе, штормовых ветрах, резких колебаниях температур.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.