Киев и область стали безоговорочным лидером по COVID-19: более 1,5 тыс. больных за сутки

На Киевщине за прошедшие сутки диагноз коронавирус подтвердили в целом еще у 1527 человек, из-за чего город и область оказались среди регионов-лидеров по количеству выявленных заражений. К тому же столица уже с неделю занимает первое место в этом списке.

Всего на сегодня там насчитывается 51 499 подтвержденных случаев заболевания, тогда как в области – 25 141. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО и главы Минздрава Максима Степанова.

Кроме того, за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 11 киевлян, тогда как в целом за время пандемии в столице зафиксировано 976 смерти от нее. В области количество летальных случаев достигло 560 (за прошедшие сутки, по данным СНБО, не умер ни один пациент).

Только 8 жителей столицы смогли преодолеть болезнь, в целом же выздоровели 18 767 человек. В области – 10 055 (+96 за сутки).

Ситуация с коронавирусом в Киеве и области по состоянию на утро 16 ноября СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, во Владимирском кафедральном соборе в Киеве 15 ноября собрали массовую службу, несмотря на ограничения, которые должны соблюдать церкви во время карантина выходного дня. Так, даже владыка Филарет пришел в храм без маски.