Киев и область снова попали в лидеры по COVID-19: вирус унес жизни еще почти полсотни человек

Марина Лисничук Жизнь столицы 09:08, 20.11.2020

В Киеве за последние сутки заражение COVID-19 подтвердили еще в 1391 человека. Столица несколько недель держится в лидерах среди всех регионов Украины по ежедневному количеству выявленных инфицирований.

По состоянию на утро 20 ноября в городе насчитывается 56 594 случая этого заболевания. Такую статистику предоставил сайт СНБО.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 33 киевлян, тогда как в целом за время пандемии в Киеве зафиксировано 1080 смертей от нее. В то же время 379 жителей города смогли преодолеть болезнь, в общем выздоровели 35 123 пациента.

Примечательно, что Киевская область тоже является лидером по суточному приросту новых больных COVID-19. За последние 24 часа там выявили 1080 случаев инфицирования, а общее число достигло 28 427. Еще 15 жителей региона умерли от последствий болезни (всего 615), а 245 (в общем 10 868) смогли вылечиться.

Последние данные по коронавирусу в Киеве и области
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

Присылайте нам свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео info@obozrevatel.com

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

"Укравтодор" купил премиальные Toyota за 3,5 млн грн

Украина заменит весь общественный транспорт на электрический: названы сроки

Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших европейских супертяжей в истории

В Киеве от COVID-19 с разницей в три дня умерли мать и дочь

ГБР отменило допросы лидеров Майдана из-за коронавируса